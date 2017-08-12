У Кропивницькому СБУ ліквідувала конвертцентр з багатомільйонним обігом

Співробітники СБ України спільно з фіскальною службою під процесуальним керівництвом обласної прокуратури припинили у Кропивницькому діяльність міжрегіонального конвертаційного центру з багатомільйонним обігом.

Правоохоронці встановили, що організувала нелегальний бізнес група ділків, до якої входили працівники банківської сфери. Основний офіс зловмисників знаходився у Кропивницькому, спільники діяли у Київській та Миколаївській областях. Через фіктивні безтоварні операції зловмисники виводили у «тінь» кошти низки комерційних структур з різних регіонів України. Конвертаційний центр також «допомагав» клієнтам мінімізувати податкові платежі до бюджету.

При обшуках в офісних приміщеннях конверту, за місцями проживання та автомобілях фігурантів справи співробітники СБ України виявили печатки низки фіктивних підприємств, чекові книжки, банківські картки та документацію, яка доводить проведення фінансових оборудок, а також потужне комп’ютерне обладнання, що використовувалося для «вирощування» криптовалюти.

Правоохоронці також під час затримання та обшуків вилучили майже триста п’ятдесят тисяч гривень готівкою.

За попереднім аналізом вилученої документації, за час своє протиправної діяльності конвертцентр встиг «відмити» приблизно двісті мільйонів гривень.

Наразі заблоковано рахунки низки фіктивних підприємств, задіяних організаторами конвертаційного центру.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України.

Триває досудове слідство.

За матеріалами прес-центру СБУ