На Харківщині затятий рецидивіст отримав сьому судимість

Харківська місцева прокуратура №3 довела в суді провину 35-річного харків’янина у скоєнні розбоїв та крадіжки (ч. 2 ст.187, ч.2 ст. 185 КК України).

За словами в. о. керівника місцевої прокуратури Ксенії Мірошник, розбійнику та крадію призначено покарання у вигляді 7 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна.

Чоловіка затримали у середині листопада 2016 року після скоєння одразу двох розбоїв в один день. Вдень зловмисник підстеріг 11-річного хлопчика біля під’їзду, зайшов разом з ним до будинку і вже в ліфті дістав складний ніж. Залякавши свою жертву, він забрав телефон та зник.

Ввечері того ж дня розбійник знову напав з ножем на перехожого і забрав телефон.

Згодом злочинця затримали поліцейські.

Під час досудового розслідування з’ясувалося, що за кілька тижнів до скоєння розбоїв, чоловік скористався оказією та викрав ноутбук у секретаря одного з районних судів Харкова.





Вирок суду не набув чинності, оскільки триває час на апеляційне оскарження.

За клопотанням прокуратури засуджений перебуває під вартою. Слід зазначити, що чоловік неодноразово мав проблеми із законом. Судами його засуджено за пограбування , шахрайства, та розбійні напади 6 разів.Вирок суду не набув чинності, оскільки триває час на апеляційне оскарження.За клопотанням прокуратури засуджений перебуває під вартою.

За матеріалами прес-служби прокуратури Харківської області