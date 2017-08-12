На Харківщині затятий рецидивіст отримав сьому судимість

На Харківщині затятий рецидивіст отримав сьому судимість

00:05 12.08.2017
На Харківщині затятий рецидивіст отримав сьому судимість
Харківська місцева прокуратура №3 довела в суді провину 35-річного харків’янина у скоєнні розбоїв та крадіжки (ч. 2 ст.187, ч.2 ст. 185 КК України).
За словами в. о. керівника місцевої прокуратури Ксенії Мірошник, розбійнику та крадію призначено покарання у вигляді 7 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна.
 
Чоловіка затримали у середині листопада 2016 року після скоєння одразу двох розбоїв в один день. Вдень зловмисник підстеріг 11-річного хлопчика біля під’їзду, зайшов разом з ним до будинку і вже в ліфті дістав складний ніж. Залякавши свою жертву, він забрав телефон та зник.
 
Ввечері того ж дня розбійник знову напав з ножем на перехожого і забрав телефон.
 
Згодом злочинця затримали поліцейські.
 
Під час досудового розслідування з’ясувалося, що за кілька тижнів до  скоєння розбоїв, чоловік скористався оказією та викрав ноутбук у секретаря одного з районних судів Харкова. 
 
Слід зазначити, що чоловік неодноразово мав проблеми із законом. Судами його засуджено за пограбування, шахрайства, та розбійні напади 6 разів.
 
Вирок суду не набув чинності, оскільки триває час на апеляційне оскарження.
За клопотанням прокуратури засуджений перебуває під вартою.
За матеріалами прес-служби прокуратури Харківської області
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