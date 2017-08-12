На Дніпропетровщині чоловік тримав вдома наркотики та вогнепальну зброю

У Кам’янському чоловік зберігав за місцем мешкання метамфетамін та пістолет з набоями.

За цінами «чорного ринку» вартість виявленого метамфетаміну становить близько 4 тис. гривень.

Працівники управління протидії наркозлочинності та прокуратури в рамках відкритого за ч. 1 ст. 307 кримінального провадження провели санкціонований обшук в квартирі 36-річного чоловіка по бульвару Героїв м. Кам’янського.

В результаті обшуку правоохоронці виявили та вилучили 2 г метамфетаміну, електронні ваги, порожні сліп-пакети, газовий пістолет, перероблений для стрільби набоями травматичної дії та 13 набоїв для нього.



Вилучену психотропну речовину направлено на дослідження.

Проводяться заходи для встановлення злочинних зв’язків підозрюваного, виявлення каналів розповсюдження метамфетаміну.

За матеріалами ВК ГУНП у Дніпропетровській області

