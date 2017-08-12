У Києві зневірена жінка порізала вени, напилась пігулок та сіла на підвіконня

У Києві зневірена жінка порізала вени, напилась пігулок та сіла на підвіконня

08:00 12.08.2017
У Києві зневірена жінка порізала вени, напилась пігулок та сіла на підвіконня

Вночі патрульні поліцейські отримали тривожну інформацію. Дорослі люди турбувались про свою матір, яка зачинилась у квартирі й не відповідає. Вони хвилювались, адже, з їхніх слів, останнім часом жінка перебуває у депресивному стані.

Патруль негайно вирушив за вказаною у виклику адресою — до однієї з багатоповерхівок на вулиці Ванди Василевської.

На місці події вже чекав заявник — син зачиненої жінки. Він вже викликав аварійну службу з відкривання дверей.

З дозволу господаря поліцейські ввійшли до квартири й побачили жінку, яка сиділа на підвіконні з відчиненим вікном до них спиною. І хоча це був 2 поверх, падіння навіть з такої висоти може мати небажані наслідки.

Патрульні почали розмовляти із жінкою, а потім, відволікши її, поліцейські вхопили громадянку та віднесли до кімнати. Врятована знепритомніла, у неї були перерізані вени. За попередньою інформацією, жінка вжила велику порцію пігулок.

Спочатку домедичну допомогу жінці надали патрульні, потім на місці працювали лікарі швидкої. Врятовану шпиталізували.

За матеріалами ВК ГУНП у Києві

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