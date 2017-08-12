На Буковині чоловік вирішив погодувати рибу і трагічно загинув

На ставку в м. Заставна внаслідок необережного поводження на воді втопився 59-річний місцевий житель.

Чоловік сів у човен та відплив від берега, щоб погодувати рибу. Через необережність чоловік впав у воду, а резиновий костюм, в який він був одягнутий, швидко почав набирати воду і чоловік почав тонути.

Місцеві жителі, які кинулися на допомогу, врятувати людське життя вже не змогли.

На даний час тіло потопельника направлено на судово-медичну експертизу для встановлення остаточних причин смерті.

За матеріалами прес-служби Чернівецької області