На Київщині бійці ДСНС врятували з небезпечної пастки... кошенят

О 12:45 до оперативно-диспетчерської служби Бородянського району надійшло повідомлення від місцевих жителів смт Бородянка про те, що в одному із житлових будинків за адресою: вулиця Вокзальна, двоє маленьких кошенят потрапили в пастку та не можуть самостійно вибратись.

На місце виклику виїхав керівний склад 31-Державної пожено-рятувальної частини та Бородянського районного відділу.

По прибуттю на місце виклику було встановлено, що двоє кошенят потрапили через отвір в стіні до простору, де проходять інженерні комунікації будинку, та самостійно не можуть звідти вибратись.

Рятувальники за допомогою шанцевого інструменту відкрили кришку дерев’яного люку, та дістали переляканих тваринок. Після цього кошенят передали власниці, яка висловила великі слова вдячності рятувальникам.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Київській області