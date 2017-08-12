Засуджено командира взводу, який продавав зброю із зони АТО

За принципової позиції прокуратури Сумської області Ковпаківським районним судом міста Суми засуджено командира взводу роти патрульної служби міліції особливого призначення «Суми», який організував переправлення із зони АТО і продаж на території Сумщини зброї та боєприпасів.

Зокрема, чоловік, проходячи службу в зоні проведення антитерористичної операції на сході України, у липні 2015 року за два рази переправив рейсовим автобусом «Краматорськ-Суми», до м. Суми для продажу фізичній особі гранатомет РПГ-26, 7 гранат типу Ф-1 та 2 гранти РГД-5 із запалами до них.

Зазначений вантаж у кожному з випадків зустрічався знайомим горе-бізнесмена у місті Суми і відразу ж поблизу автовокзалу передавався покупцеві. Вищевказану зброю та боєприпаси було продано за 1200 доларів США та 400 гривень.

Незважаючи на невизнання обвинуваченим своєї винуватості, умисне затягування слідства та судового розгляду, прокуратурою зібрано достатньо доказів, які в повній мірі досліджено в суді, і за результатами постановлено вирок, яким колишнього правоохоронця визнано винуватим за ч.1 ст.263 КК України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та засуджено до 5 років позбавлення волі.

За матеріалами прес-служби прокуратури Сумської області