На Запоріжжі суд обрав запобіжний захід вбивці власної бабусі

До чергової частини Дніпрорудненського ВП Василівського ВП ГУ НП в Запорізькій області надійшло повідомлення від мешканки с. Мала Білозерка, Василівського району області, про те, що нею у сусідньому будинку за місцем мешкання виявлено труп пенсіонерки з ознаками насильницької смерті.

Наразі установлено, що вночі 08.08.2017, після спільного вживання спиртних напоїв, молодий чоловік наніс множинні удари руками та ногами по різним частинам тіла мешканці с. Мала Білозерка, від чого остання померла на місці події. Правопорушником виявився місцевий житель та рідний онук загиблої пенсіонерки.

Того ж дня відкрито кримінальне провадження за вказаним фактом, злочинця затримано у порядку ст. 208 КПК України, а також зловмиснику повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

На даний час за принципової позиції прокурора, відносно підозрюваного обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

За матеріалами прес-служби прокуратури Запорізької області