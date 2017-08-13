Прокуратура наполягає на арешті фігурантів справи, щодо вбивства у Миколаєві

Як відомо, 9 серпня 2017 року, Центральним районним судом міста Миколаєва відмовлено у задоволенні клопотань слідчого, погоджених з прокурором Миколаївської місцевої прокуратури №1, про продовження запобіжних заходів у виді тримання під вартою особам, які підозрюються у вчиненні тяжких кримінальних правопорушень, у тому числі кримінального правопорушення, пов’язаного з умисним спричиненням тяжких тілесних ушкоджень, внаслідок яких настала смерть особи.

Вказані рішення суду, на думку прокуратури, є незаконними оскільки питання щодо обґрунтованості підозри та наявність ризиків, які дають підстави вважати, що підозрювані можуть переховуватись від органів досудового розслідування та суду, чинити тиск на свідків, іншим чином перешкоджати досудовому розслідуванню, перевірялись Центральним районним судом та апеляційним судом Миколаївської області під час розгляду клопотань про обрання запобіжних заходів та розгляду апеляційних скарг на рішення суду про обрання підозрюваним запобіжних заходів у виді тримання під вартою.

Позиція сторони захисту під час розгляду клопотань про продовження строків тримання підозрюваних під вартою щодо недопустимості доказів у зв’язку із наявністю технічних помилок в процесуальних документах є не коректною, оскільки зазначені докази вже досліджувались як Центральним районним судом міста Миколаєва так і апеляційним судом Миколаївської області, їм надана відповідна процесуальна оцінка, та на даний час вони усунуті. Ризики за яких указаним особам було обрано запобіжні заходи у виді тримання під вартою на даний час не зменшились.

Наразі Миколаївською місцевою прокуратурою №1 готуються апеляційні скарги на вказані судові рішення, відповідно до яких підозрювані у спричиненні смерті особі перебувають на волі.

За матеріалами прес-служби прокуратури Миколаївської області