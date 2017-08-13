У Львові автомобіль "ЗАЗ" збив літню жінку

У Львові автомобіль "ЗАЗ" збив літню жінку

14:00 13.08.2017
У Львові автомобіль "ЗАЗ" збив літню жінку

Встановлено, що водій автомобіля «ЗАЗ» скоїв наїзд на пішохода, 66-річну львів’янку.

Дорожньо-транспортна пригода сталась о 13:05 на вулиці Східній у Львові.

Як встановили правоохоронці, водій автомобіля «ЗАЗ», 64-річний львів’янин, скоїв наїзд на пішохода, 66-річну мешканку Львова.

Внаслідок автопригоди жінку госпіталізовано з діагнозом: «закритий перелом правої ключової кістки».

Правоохоронці встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській  області

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