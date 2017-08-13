У Львові автомобіль "ЗАЗ" збив літню жінку
У Львові автомобіль "ЗАЗ" збив літню жінку
Встановлено, що водій автомобіля «ЗАЗ» скоїв наїзд на пішохода, 66-річну львів’янку.
Дорожньо-транспортна пригода сталась о 13:05 на вулиці Східній у Львові.
Як встановили правоохоронці, водій автомобіля «ЗАЗ», 64-річний львів’янин, скоїв наїзд на пішохода, 66-річну мешканку Львова.
Внаслідок автопригоди жінку госпіталізовано з діагнозом: «закритий перелом правої ключової кістки».
Правоохоронці встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області