На Житомирщині у власному ліжку трагічно загинув необачний чоловік

На Житомирщині у власному ліжку трагічно загинув необачний чоловік

08:00 13.08.2017
На Житомирщині у власному ліжку трагічно загинув необачний чоловік

Напередодні, о 21:50, до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в дерев’яному житловому будинку в м. Малин Житомирської області.

За викликом прибули рятувальники 13-ї державної пожежно-рятувальної частини та встановили, що в оселі спостерігається сильне задимлення. Ланка газодимозахисної служби провела розвідку і в одній із чотирьох кімнат виявила на тліючому ліжку тіло чоловіка.

Рятувальники винесли його на вулицю, однак господар оселі вже не подавав ознак життя.

О 21:57 пожежа локалізована, о 22:50 - ліквідована. Вогнем знищено ліжко та матрац. До гасіння залучалася 1 одиниця техніки та 5 чоловік особового складу.

За попередньою інформацією, до пожежі могла призвести необережність під час паління власника помешкання. Усі обставини події встановлюються фахівцями.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Житомирській області

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