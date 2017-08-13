На Закарпатті суд обрав запобіжний захід підозрюваному у вбивстві

На Закарпатті суд обрав запобіжний захід підозрюваному у вбивстві

18:00 13.08.2017
На Закарпатті суд обрав запобіжний захід підозрюваному у вбивстві

Процесуальним прокурором Великоберезнянського відділу Ужгородської місцевої прокуратури  повідомлено 37- річному місцевому мешканцю Великоберезнянського району про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого  ч. 1 ст. 115 КК України (умисне вбивство). 

Як встановлено, підозрюваний, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, в ході сварки із загиблим двічі умисно вдарив останнього киркою в голову. Від отриманої травми 22-річний юнак помер на місці. 

За підозрою у вчиненні даного злочину, правоохоронці відразу затримали 37 – річного мешканця с. Мирча Великоберезнянського району в порядку ст. 208 КПК України.

Наразі, суд підтримав доводи державного обвинувача та задоволив  клопотання СВ Великоберезнянського відділення Ужгородського ВП ГУНП в області про підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком на 2 місяці без можливості внесення застави.

Триває досудове розслідування.

За матеріалами прес-служби прокуратури Закарпатської області

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