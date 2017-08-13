В Ужгороді підозрюваний у вбивстві перебуватиме під вартою

В Ужгороді підозрюваний у вбивстві перебуватиме під вартою

09:00 13.08.2017
В Ужгороді підозрюваний у вбивстві перебуватиме під вартою

Ужгородський міськрайонний суд задовільнив клопотання Ужгородської місцевої прокуратури та обрав 37-річному ужгородцю запобіжний захід  у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 8 серпня 2017 р.  гр. М., умисно, вдарив кухонним ножем 55-річного ужгородця в груди. Від отриманої травми чоловік помер на місці вчинення злочину,  - повідомив виконувач обов’язків керівника Ужгородської місцевої прокуратури Іван Мороз.

Чоловіку, повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого  ч. 1 ст. 115 КК України (умисне вбивство).

Наразі триває слідство та вживаються заходи до його якнайшвидшого завершення.

За матеріалами прес-служби прокуратури Закарпатської області 

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