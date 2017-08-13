У Черкасах поліцейські затримали чоловіка, який з ножем кинувся на брата

Черкаські правоохоронці затримали чоловіка, який наніс ножові поранення рідному брату.

Ним виявився раніше судимий 37-річний житель Черкас. У чоловіка під час вживання алкогольних напоїв виник конфлікт із рідним братом, який він вирішив за допомогою кухонного ножа. Відкрито кримінальне провадження.

До чергової частини Черкаського відділу поліції надійшло повідомлення з приймального відділення однієї із лікарень міста про те, що до них каретою швидкої допомоги доставлений в тяжкому стані 36-річний черкащанин, у якого було проникаюче ножове поранення грудної клітки. На місце події виїхала слідчо-оперативна група.

Як з’ясувалось, потерпілий за місцем свого проживання разом з братом, який мешкає з ним в одній квартирі, вживали оковиту. Від великої кількості вжитого алкоголю виникла сварка, в ході якої один із братів вхопив зі столу кухонного ножа та встромив в грудну клітку іншому. Налякана матір, побачивши закривавленого сина, викликала швидку та поліцію.

Підозрюваного правоохоронці застали за адресою проживання. Ним виявився 37-річний черкащанин, який раніше вже притягався до кримінальної відповідальності за нанесення тілесних ушкоджень. Чоловік був п’яний та під час затримання чинив опір. Його доставили до поліції для дачі показів. Чітко пояснити свої дії він не зміг.

Речовий доказ вилучений та направлений на дослідження. За даним фактом Черкаським відділом поліції відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Підозрюваному оголошено про підозру та обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років.

За матеріалами ВК ГУНП у Черкаській області