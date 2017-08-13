На Донеччині через батьківський недогляд отруїлась трирічна дитина

На Донеччині через батьківський недогляд отруїлась трирічна дитина

16:00 13.08.2017
На Донеччині через батьківський недогляд отруїлась трирічна дитина

Учора близько 21:30 з Дитячого територіального медичного відділення до Краматорського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що у лікарню з діагнозом гостре побутове отруєння препаратом для отруєння шкідників була доставлена 3-річна дитина.

Як з’ясували поліцейські, 34-річна мати хлопчика разом зі своїм сином знаходилась в парнику, який розташований на території домоволодіння, і займалася господарськими роботами.

Хлопчик побачив пластикову пляшку з отрутою від шкідників – зелену речовину в гранулах, та доки жінка відволіклась, відкрив її та почав їсти.

Наразі хлопчик знаходиться під пильним наглядом лікарів, стан його стабільний.

За матеріалами ВК ГУНП у Донецькій області

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