На Донеччині через батьківський недогляд отруїлась трирічна дитина

Учора близько 21:30 з Дитячого територіального медичного відділення до Краматорського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що у лікарню з діагнозом гостре побутове отруєння препаратом для отруєння шкідників була доставлена 3-річна дитина.

Як з’ясували поліцейські, 34-річна мати хлопчика разом зі своїм сином знаходилась в парнику, який розташований на території домоволодіння, і займалася господарськими роботами.

Хлопчик побачив пластикову пляшку з отрутою від шкідників – зелену речовину в гранулах, та доки жінка відволіклась, відкрив її та почав їсти.



Наразі хлопчик знаходиться під пильним наглядом лікарів, стан його стабільний.

За матеріалами ВК ГУНП у Донецькій області

