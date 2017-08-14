Судитимуть посадовця Кіровоградського ЕТЦ, викритого на хабарі

Кіровоградською місцевою прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт стосовно посадовця державного підприємства «Кіровоградський експертно-технічний центр», підозрюваного у вимаганні та отриманні 5 тис грн неправомірної вигоди.

Слідством встановлено, що неправомірну вигоду обвинувачений вимагав та отримав за видачу позитивного висновку про спроможність суб’єкта господарювання експлуатувати об’єкт підвищеної небезпеки, а саме пилорами.

Обвинувальний акт скеровано до суду для розгляду по суті за ч.3 ст.368-4 (одержання експертом, неправомірної вигоди для себе за вчинення дій з використанням наданих йому повноважень в інтересах того, хто надає таку вигоду) Кримінального кодексу України.

Санкція інкримінованої статті передбачає до 5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.Нагадаємо, обвинуваченого було викрито на отриманні неправомірної вигоди 7 червня 2017 року місцевою прокуратурою спільно з працівниками Управління захисту економіки в області.

На час досудового розслідування судом йому обрано запобіжний захід у виді домашнього арешту.

За матеріалами прес-сдужби прокуратури Кіровоградської області