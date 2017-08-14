Судитимуть посадовця Кіровоградського ЕТЦ, викритого на хабарі

Судитимуть посадовця Кіровоградського ЕТЦ, викритого на хабарі

00:00 14.08.2017
Судитимуть посадовця Кіровоградського ЕТЦ, викритого на хабарі
Кіровоградською місцевою прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт стосовно посадовця державного підприємства «Кіровоградський експертно-технічний центр», підозрюваного у вимаганні та отриманні 5 тис грн неправомірної вигоди.
Слідством встановлено, що неправомірну вигоду обвинувачений вимагав та отримав за видачу позитивного висновку про спроможність суб’єкта господарювання експлуатувати об’єкт підвищеної небезпеки, а саме пилорами.
Обвинувальний акт скеровано до суду для розгляду по суті за ч.3 ст.368-4 (одержання експертом, неправомірної вигоди для себе за вчинення дій з використанням наданих йому повноважень в інтересах того, хто надає таку вигоду) Кримінального кодексу України.
Санкція інкримінованої статті передбачає до 5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.Нагадаємо, обвинуваченого було викрито на отриманні неправомірної вигоди 7 червня 2017 року місцевою прокуратурою спільно з працівниками Управління захисту економіки в області.
На час досудового розслідування судом йому обрано запобіжний захід у виді домашнього арешту.
За матеріалами прес-сдужби прокуратури Кіровоградської області
Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Богдан Глядик
Директор юридичної компанії ”АвтоЮрист”, адвокат
Хто і як нарешті має вирішити ситуацію з авто на іноземній реєстрації?
11.08.2017
Олександр Мусієнко
Керівник Центру військово-правових досліджень
Чи допоможе проект Стіна на сході України захиститися від Росії?
10.08.2017
Денис Ципін
Адвокат, голова Центру Конфліктології і Права
Янукович может не дожить до вердикта суда
10.08.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.