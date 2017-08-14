В Ужгороді розлючена жінка побила та покусала патрульного поліції

Близько півночі, ужгородські патрульні отримали виклик про порушення тиші на Проспекті Свободи, біля автобусної зупинки.

На місці патрульні виявили декількох осіб, котрі кричали та лаялися у громадському місці. Полісмени провели профілактичну бесіду з правопорушниками, однак, одна з осіб почала злісно реагувати на полісменів. Жінка кричала й почала чіпляти до патрульних, порвала форменний одяг одному з полісменів.

Під час затримання вона почала чинити фізичний опір, командира взводу вдарила ногою в живіт й вкусила за руку.

Відповідно до статті 45 ЗУ про "Національну поліцію" до порушниці застосували кайданки та доставили до відділку поліції, оскількі в її діях вбачаються ознаки криміналу за ст. 296 ККУ (хуліганство) та ст. 342 ККУ (опір представникові правоохоронного органу).

За матеріалами прес-служби Патрульної поліції Ужгорода та Мукачева

