У Києві жінка тяжко поранила чоловіка, обидва стверджують, що випадково

У Києві жінка тяжко поранила чоловіка, обидва стверджують, що випадково

07:01 14.08.2017
У Києві жінка тяжко поранила чоловіка, обидва стверджують, що випадково

За попередніми даними, 49-річного киянина порізала ножем співмешканка. Чоловіка госпіталізували у тяжкому стані.

На лінію 102 надійшло повідомлення від лікарів про ножове поранення в одній з квартир на вулиці Волгоградській. На місце події виїхала слідчо-оперативна група територіального управління. Правоохоронцям жінка та свідок події повідомили, що вона випадково поранила потерпілого. Мешканець квартири отримав під час суперечки колото-різану рану грудної клітини.

Дізнатись подробиці від постраждалого відразу не вдалося, оскільки той був без свідомості. Його забрала «швидка». Пізніше чоловік підтвердив правоохоронцям слова співмешканки.

Слідчими Солом’янського управління поліції відкрито кримінальне провадження за ст. 128 (Необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до двох років обмеження волі.

Відділ комунікації поліції Києва
Мар’яна Брацюк

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