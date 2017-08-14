Поліція Закарпаття розкрила вбивство, яке скоїв 16-річний підліток

Співробітники Перечинського відділення поліції, працівники карного розшуку та слідчого управління поліції Закарпаття швидко розкрили страшне вбивство в селі Зарічово.

Днями на службу «102» надійшло повідомлення від медиків про те, що в селі Зарічово Перечинського району в кюветі біля сільської ради виявлено тіло чоловіка.

Слідчо-оперативна група на місці події встановила, що виявлений чоловік – 53-річний міцевий житель. Під час огляду тіла правоохоронці знайшли 30 ножових поранень: 22 – грудної клітки та 8 ран шиї.

Співробітники Перечинського відділення поліції спільно з управлінням карного розшуку поліції Закарпаття, слідчими та криміналістами відділу розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров’я особи, слідчого управління ГУНП та кінологи за кілька годин розкрили це страшне вбивство. Спочатку правоохоронці встановили, що потерпілий пропав безвісти ще 7 серпня. Його родичі не стали заявляти про це до поліції, так як стверджують, що чоловік зловживав спиртними напоями та часто зникав на кілька днів.

Потім правоохоронці встановили, що страшний злочин скоїв 16-річний племінник загиблого. Потерпілий, нападник та його мати проживали в одному будинку. Між неповнолітнім та його родичем були тривалі неприязні відносини. Працівники поліції з’ясували, що юнак посварився зі своїм родичем. За словами одинадцятикласника, його дядько шукав алкоголь та цигарки в будинку, а коли не знайшов – став кричати на племінника та нецензурно лаятися. Неповнолітній взяв ніж та наніс родичу смертельні удари.

Після вчиненого злочину нападник відніс тіло в лісосмугу за 80 м. від свого місця проживання, закопав, потім змив всі сліди з місця злочину та спалив одяг. А вносі серпня юнак самостійно викопав тіло і приніс на місце, де його і знайшли.

Сьогодні неповнолітньому повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115, тобто умисне вбивство.

Слідство триває. Вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу.

За матеріалами ВК ГУНП у Закарпатській області