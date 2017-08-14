У Запоріжжі патрульні врятували людину від смерті, а будинок від вибуху

Минулих вихідних, о 14-ї годині, патрульні отримали повідомлення про витік газу на вулиці Курузова.

Коли полісмени приїхали на місце події разом з ГО «Хортицький полк» то побачили жінку, яка повідомила, що її брат відкрив газ і таким чином хоче позбавити життя себе та сусідів. Інспектори та активісти біля квартири та у під’їзді відчули різкий запах газу.

Згідно ЗУ «Про національну поліцію» та дозволу родичів правоохоронці розбили скло в кімнаті, адже помешкання знаходились на першому поверсі.

Після того увійшли до квартири через вікно, на кухні виявили відкриті комфорки газу. Патрульні перекрили газ, відкрили вікна та двері.

У ванній кімнаті виявили господаря, який на появу родичей та поліції не звертав уваги.

На місце інциденту інспектори викликали газову службу та швидку, яка доставила чоловіка до психіатричної лікарні.

За матеріалами прес-сулжби Патрульної поліції Запоріжжя