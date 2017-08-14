Суто жіноче вбивство оперативно розкрила поліція Запорізької області

Суто жіноче вбивство оперативно розкрила поліція Запорізької області

08:00 14.08.2017
Суто жіноче вбивство оперативно розкрила поліція Запорізької області

Днями, о 08:22 до Кам’янсько-Дніпровського відділення Головного управління Національної поліції в Запорізькій області надійшло повідомлення про вбивство.

У селі Водяне, в одному з приватних будинків було виявлено труп місцевої мешканки 1982 року народження з ножовим пораненням. Як оперативно з’ясували поліцейські, злочин скоїла жителька цього ж села, ровесниця загиблої.

Вбивство сталося у ході раптово виниклої сварки. Зловмисницю затримано згідно ст. 208 КПК України та поміщено до ізолятора тимчасового тримання. На теперішній час їй вже повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч.1 ст.115. Кримінального кодексу України (Умисне вбивство).

Санкція статті передбачає до п’ятнадцяти років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.

За матеріалами ВК ГУНП у Запорізькій області

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