Суто жіноче вбивство оперативно розкрила поліція Запорізької області

Днями, о 08:22 до Кам’янсько-Дніпровського відділення Головного управління Національної поліції в Запорізькій області надійшло повідомлення про вбивство.

У селі Водяне, в одному з приватних будинків було виявлено труп місцевої мешканки 1982 року народження з ножовим пораненням. Як оперативно з’ясували поліцейські, злочин скоїла жителька цього ж села, ровесниця загиблої.

Вбивство сталося у ході раптово виниклої сварки. Зловмисницю затримано згідно ст. 208 КПК України та поміщено до ізолятора тимчасового тримання. На теперішній час їй вже повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч.1 ст.115. Кримінального кодексу України (Умисне вбивство).

Санкція статті передбачає до п’ятнадцяти років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.

За матеріалами ВК ГУНП у Запорізькій області

