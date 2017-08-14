На Харківщині чоловік під час сварки кинув гранату в машину знайомого

Подія сталася дянми у місті Люботині Харківського району.

Близько 22:00 до чергової частини Люботинського відділення поліції надійшло повідомлення від 32-річного місцевого мешканця . Чоловік повідомив, що під час сварки з 35-річним знайомим , яка сталася на майдані Слобожанському, той кинув в салон його автомобіля вибухонебезпечний предмет.

На місце події виїхало керівництво, слідчо-оперативна група та працівники вибухотехнічного управління. Під час огляду салону автівки під переднім пасажирським сидінням було виявлено та вилучено гранату РГД -5. Вилучене направлено на дослідження.



Факт події внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.



Слідчі дії тривають.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області

