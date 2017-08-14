У полтавському центрі для наркоманів кілька людей заявили про незаконне утримання

У полтавському центрі для наркоманів кілька людей заявили про незаконне утримання

09:00 14.08.2017
У полтавському центрі для наркоманів кілька людей заявили про незаконне утримання

Працівники органів прокуратури Полтавщини у так званому реабілітаційному центрі «Волна», розташованому у Полтаві, виявили 36 осіб, які лікувалися від наркозалежності.

Під час опитування 21 громадянин повідомив, що їх тримали на території незаконно, обмежуючи особисту свободу. Один із чоловіків зазначив, що він є громадянином США.

«Інформація про іноземця під час перевірки підтверджена. Із цього приводу поінформоване Посольство США в Україні. Наразі очікується приїзд представника посольства у Полтаву», - зазначив прокурор відділу нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних провадженнях та інших заходів примусового характеру прокуратури області Сергій Волков.

Відомості про даний факт внесені до ЄРДР за ч. 1 ст. 146 КК України (незаконне позбавлення волі). Досудове розслідування у кримінальному провадженні розпочате відділенням поліції № 2 Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області.

За матеріалами прес-служби прокуратури Полтавської області 

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Богдан Глядик
Директор юридичної компанії ”АвтоЮрист”, адвокат
Хто і як нарешті має вирішити ситуацію з авто на іноземній реєстрації?
11.08.2017
Олександр Мусієнко
Керівник Центру військово-правових досліджень
Чи допоможе проект Стіна на сході України захиститися від Росії?
10.08.2017
Денис Ципін
Адвокат, голова Центру Конфліктології і Права
Янукович может не дожить до вердикта суда
10.08.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.