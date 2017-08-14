На Вінниччині за підозрою у зґвалтуванні затримали засудженого за дезертирство

На Вінниччині за підозрою у зґвалтуванні затримали засудженого за дезертирство

09:42 14.08.2017
На Вінниччині за підозрою у зґвалтуванні затримали засудженого за дезертирство

Днями, близько 23 години ,з місцевої лікарні до поліції надійшло повідомлення, що до них звернулась 20-річна дівчина з ознаками зґвалтування.

Менш ніж за добу поліцейські затримали підозрюваного у вчиненні злочину. Як розповіла т.в.о начальника Іллінецького відділення поліції Оксана Швець, працівникам поліції, які терміново виїхали до лікарні, дівчина розповіла, що на неї декілька годин тому напав невідомий чоловік .

Зловмисник силою затягнув потерпілу на соняшникове поле та зґвалтував. Менше ніж за добу зловмисник був затриманий. Правопорушником виявися 33-річний житель районного центру, який відбуває умовне покарання за дезертирство.

Чоловік затриманий в процесуальному порядку і знаходиться в слідчому ізоляторі. В його діях вбачаються ознаки злочину, передбаченого ч. 1 ст. 152 кримінального кодексу України (зґвалтування).

За таке правопорушення передбачено покарання до 5 років позбавлення волі.

За матеріалами ВК ГУНП у Вінницькій області 

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