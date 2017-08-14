У Києві двоє молодиків зґвалтували 21-річну дівчину

Подія сталася поблизу станції метро «Славутич» Чоловіків, які підозрюються у зґвалтуванні дівчини, поліцейські впіймали за 30 хвилин після вчинення злочину.

Під час патрулювання наряд реагування Управління поліції охорони в м. Києві помітив дівчину, яка сиділа на узбіччі дороги та плакала. Коли поліцейські до неї звернулися, 21-річна жінка розповіла: щойно на вулиці Зарічній її із застосуванням фізичного насильства зґвалтували двоє невідомих чоловіків.

Потерпіла надала прикмети підозрюваних. Обстежуючи прилеглу територію, поліцейські охорони помітили двох молодиків, схожих за описом. Чоловіків затримали і доставили до управління поліції. На місці події заявниця впізнала в затриманих своїх кривдників.

Зловмисниками виявилися 28-річний та 25-річний уродженці Кіровоградської області, обоє перебували у стані сп'яніння. Їх затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України, вирішується питання про обрання їм міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 152 (Зґвалтування) Кримінального кодексу України. За вчинення злочину їм загрожує до 12-ти років ув'язнення.