У Запоріжжі поліція затримала підозрюваного у вбивстві 28-річного чоловіка

Працівники Дніпровського відділу Головного управління Національної поліції у Запорізькій області затримали підозрюваного у скоєнні вбивства.

Напередодні до Дніпровського відділу поліції надійшло повідомлення про злочин. У квартирі однієї з багатоповерхівок по вулиці Лікарняній було знайдено тіло 28-річного громадянина з пораненнями голови та тулубу.

В ході першочергових слідчо-оперативних дій поліцейські по гарячих слідах встановили та затримали підозрюваного у скоєнні вбивства – непрацюючого мешканця обласного центру 1979 року народження. Вбивство було скоєне у ході раптово виниклої сварки.

Речові докази вилучено. Підозрюваного за процесуальним керіваництвом прокуратури затримано згідно ст.. 208 КПК України.

Вирішується питання про обрання стосовно нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Триває досудове розслідування кримінального провадження, розпочатого за ознаками ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України (Умисне вбивство).

Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі.

За матеріалами ВК ГУНП у Запорізькій області