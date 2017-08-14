На Харківщині молодий чоловік вчинив самогубство у дворі власного будинку

До фатального кроку молодого чоловіка підштовхнули сімейні чвари та непорозуміння з рідними.

Останнім часом він зловживав спиртним, через що конфліктував з дружиною.

Па подвір'ї власного будинку покінчив з життям через повішення 27-річний мешканець села Морозівка.

У чоловіка залишилась дружина та троє неповнолітніх дітей.



Правоохоронці, виїхавши на місце події, під час зовнішнього огляду тіла слідів насильницької смерті не виявили.



Кримінальне провадження відкрито за статтею 115 Кримінального кодексу України з позначкою «самогубство».

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області

