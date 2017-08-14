На Львівщині легковик відправив велосипедиста до лікарні

Дорожньо-транспортна пригода сталась 13 серпня о 00:38 на вулиці Богуна в місті Броди.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «Опель Вектра», 34-річний мешканець Бродівського району, скоїв наїзд на 32-річного велосипедиста, який рухався у зустрічному напрямку.

Внаслідок автопригоди чоловіка доставили у лікарню з діагнозом: «політравма».

Правоохоронці встановлюють обставини ДТП. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортним засобом) КК України.

Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на той самий термін.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області