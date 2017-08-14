У Кременчуці поліцейські відмовили чоловіка від самогубства

Сьогодні вночі, близько 3-ї, інспектори патрульної поліції отримали виклик про спробу самогубства. Заявник повідомив, що невідомий молодик перебуває на Крюківському мосту і можливо хоче вкоротити собі віку.

Прибувши за місцем виклику, на перилах мосту було виявлено 30-річного чоловіка. Після тривалої розмови, патрульним вдалося встановити контакт із громадянином та відмовити його від вчинення хибних дій. Також, чоловік перебував з явними ознаками алкогольного сп’яніння, а свій намір пояснив сваркою із дівчиною.

Заспокоївшись, кременчужанин подякував патрульним за те, що ті не дали йому змоги накласти на себе руки. Медичної допомоги хлопець не потребував. Після складання усіх необхідних адміністративних матеріалів особу доставлено за місцем мешкання.

За матеріалами ВК ГУНП у Полтавській області