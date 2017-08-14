У Харкові поліцейські затримали іноземця, який ледь не зарізав людину

У Харкові поліцейські затримали іноземця, який ледь не зарізав людину

23:00 14.08.2017
У Харкові поліцейські затримали іноземця, який ледь не зарізав людину

У Харкові під час сварки чоловік напав з ножем на товариша по пляшці.

Під час проведення операції «Мігрант» працівники сектору карного розшуку Слобідського відділу поліції у скоєнні кримінального правопорушення викрили 57-річного громадянина іншої держави.

О 20:04 з будинку за місцем мешкання до Харківської міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги було доставлено 38-річного чоловіка з проникаючим колото-різаним пораненням грудної клітини.

В результаті розшукових заходів працівниками сектору карного розшуку Слобідського відділу поліції у скоєнні кримінального правопорушення викритий 57-річний громадянин Грузії.

Встановлено, що за місцем свого мешкання, де він винаймає кімнату, під час розпивання спиртних напоїв, на ґрунті раптово виниклих неприязних відносин виникла сварка з 38-річним чоловіком. Зловмисник наніс йому удар кухонним ножем в область серця, але не довів свій задум до кінця.

Чоловік затриманий в порядку ст. 208 КПКУ, утримується в ізоляторі тимчасового тримання. Громадянину повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (замах на вбивство) Кримінального кодексу України.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області

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