На Львівщині молодого чоловіка вразило струмом на смерть

Встановлено, що 26-річний загиблий виконував електрозварювальні роботи.

У Турківське відділення поліцї звернулася 43-річна мешканка одного з сіл району, яка повідомила про нещасний випадок.

Правоохоронці попередньо встановили, що 26-річного чоловіка вразило струмом під час виконання електрозварювальних робіт, внаслідок чого він помер.

Тіло загиблого скеровано на експертизу.

Правоохоронці встановлюють обставини події. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) КК України.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області