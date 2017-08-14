На Львівщині молодого чоловіка вразило струмом на смерть

На Львівщині молодого чоловіка вразило струмом на смерть

18:30 14.08.2017
На Львівщині молодого чоловіка вразило струмом на смерть

Встановлено, що 26-річний загиблий виконував електрозварювальні роботи.

У Турківське відділення поліцї звернулася 43-річна мешканка одного з сіл району, яка повідомила про нещасний випадок.

Правоохоронці попередньо встановили, що 26-річного чоловіка вразило струмом під час виконання електрозварювальних робіт, внаслідок чого він помер.

Тіло загиблого скеровано на експертизу.

Правоохоронці встановлюють обставини події. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) КК України.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Богдан Глядик
Директор юридичної компанії ”АвтоЮрист”, адвокат
Хто і як нарешті має вирішити ситуацію з авто на іноземній реєстрації?
11.08.2017
Олександр Мусієнко
Керівник Центру військово-правових досліджень
Чи допоможе проект Стіна на сході України захиститися від Росії?
10.08.2017
Денис Ципін
Адвокат, голова Центру Конфліктології і Права
Янукович может не дожить до вердикта суда
10.08.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.