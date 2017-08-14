У Львові поліцейські відшукали власника породистої собаки, що загубилась

Спільними зусиллями громади та поліції вподовж доби знайшли власника породистої собаки.

12 серпня патрульні отримали виклик, про те, що на вулиці Лисенка знайшли породисту собаку. Коли інспектори прибули на місце, то побачили чотирилапого породи Акіто. Він був доглянути і мав ошийник з поводком. Патрульні одразу закинули інформацію в соціальні мережі у відповідні групи, а також один із інспекторів зв‘язався з громадянами, які займаються такою породою.

Поліцейські вирішили залишити собаку у себе допоки не знайдеться господар.

Наступного дня, 13 серпня близько 16 години до патрульних зателефонував чоловік і сказав, що він власник собаки.

Під час зустрічі, чотирилапий не стримував емоцій і на радощах підбіг до господаря. Чоловік неабияк зрадів своєму вихованцю і написав подяку патрульним.

За матеріалами прес-служби Патрульної поліції Львова