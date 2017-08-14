На Закарпатті під час ДТП трагічно загинув водій скутера

Мукачівські поліцейські з`ясовують обставини ДТП у Чинадієві.

За фактом загибелі чинадіївця, який не впорався з керуванням скутера і допустив зіткнення з бетонним стовпом, поліція відкрила кримінальне провадження. Обставини аварії встановлює слідство

Близько 19:15 зі служби «102» надійшло повідомлення про ДТП на вул. Садовій у смт. Чинадієво Мукачівського району. На місці пригоди поліцейські встановили, що водій скутера, рухаючись з невеликою швидкістю, не помітив бетонну перепону і врізався в неї.

Як повідомив слідчий Мукачівського районного відділення поліції, який працював на місці ДТП, 39-річний потерпілий, під час приближення до опори, навіть не намагався гальмувати. В результаті зіткнення чоловік загинув на місці.

За матеріалами ВК ГУНП у Закарпатській області