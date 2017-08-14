На Львівщині юнак на "БМВ" влетів в огорожу, є поранені

На Львівщині юнак на "БМВ" влетів в огорожу, є поранені

11:40 14.08.2017
На Львівщині юнак на "БМВ" влетів в огорожу, є поранені

Дорожньо-транспортна пригода сталась о 04:42 в селищі Магерів, Жовківського району.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «БМВ», 19-річний мешканець Жовківського району, не впорався з керуванням та в’їхав в огорожу.

Внаслідок автопригоди 21-річна мешканка Жовківського району отримала тілесні ушкодження: «закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку».

Правоохоронці встановлюють обставини ДТП.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області

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