На Львівщині юнак на "БМВ" влетів в огорожу, є поранені

Дорожньо-транспортна пригода сталась о 04:42 в селищі Магерів, Жовківського району.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «БМВ», 19-річний мешканець Жовківського району, не впорався з керуванням та в’їхав в огорожу.

Внаслідок автопригоди 21-річна мешканка Жовківського району отримала тілесні ушкодження: «закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку».

Правоохоронці встановлюють обставини ДТП.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області