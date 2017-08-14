На Херсонщині літня жінка звіряче порубала сина кухонною сокирою

У Каховський відділ поліції надійшло повідомлення від жителя міста Каховка. Він розповів, що до нього прийшла сусідка і сказала, що вбила свого сина. На місце події виїхала слідчо-оперативна група.

У квартирі знаходився 42-річний потерпілий, раніше судимий за майнові злочини. У нього були численні рублені рани голови, черепно-мозкова травма. Чоловіка доставили до лікарні, стан його здоров’я тяжкий.

У помешканні знаходилася 72-річна мати потерпілого. Жінка була у стані алкогольного сп’яніння. Вона пояснила поліцейським, що разом з сином вживала алкогольні напої, потім вони посварились.

Під час конфлікту мати схопила кухонну сокиру і кілька разів вдарила нею сина по голові. Потім пішла до сусіда і сказала, що вбила сина. Коли жінка дізналася, що син вижив, то почала поводитися неадекватно. Вона просила дати їй сокиру, щоб добити сина.



Як повідомив начальник сектору карного розшуку Каховського відділу поліції Євген Проценко, наразі жінка затримана в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України.

Відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України "Умисне вбивство" через ст.15 Кримінального кодексу України "Замах на злочин".

Жінці загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.

За матеріалами ВК ГУНП у Херсонській області

