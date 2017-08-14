На Донеччині засуджено винуватця ДТП, в якій загинули двоє людей

Олександрівським районним судом Донецької області оголошено вирок у справі чоловіка, який обвинувачувався у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо воно спричинило гибель кількох осіб) КК України.

Дорожньо-транспортна пригода сталася 19 травня 2016 року. У денний час 30-річний мешканець м. Білозерська, перебуваючи за кермом автомобіля «ЗАЗ-110307» у стані алкогольного сп’яніння, разом із знайомими чоловіками 33-х та 40 років повертався з риболовлі.

Рухаючись по автодорозі у с. Спасько-Михайлівка, водій перевищив встановлену швидкість і не впорався з керуванням, у результаті чого автівка з’їхала з проїжджої частини, знесла придорожнє дерево та перекинулася. Внаслідок аварії водій зазнав травм, а обидва пасажири загинули на місці.

Під час судових слухань обвинувачений намагався перекласти провину за ДТП на одного із загиблих пасажирів, який начебто схопився за кермо та заважав йому керувати автомобілем, проте суд визнав вказані доводи сумнівними і такими, що не знайшли підтвердження зібраними доказами.

Підтримавши чітку і ґрунтовну позицію державного обвинувачення, суд визнав чоловіка, чия злочинна самовпевненість коштувала життя двом людям, винним в інкримінованому злочині. Вирок - 6 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на 3 роки.

За матеріалами прес-служби прокуратури Донецької області