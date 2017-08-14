На Запоріжжі суд заарештував злодія, який вкрав 6 000 доларів США

За належного процесуального керівництва Запорізької місцевої прокуратури № 2 Запорізької області повідомлено про підозру рецидивісту, який у 2016 році звільнився з місць позбавлення волі, у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, а саме таємне викрадення чужого майна вчинене у великих розмірах.

Так, 19 липня 2017 року приблизно о 16:00 год. громадянин К., знаходячись на території Запорізького району у приміщенні продуктового магазину, викрав сумку, яка належала місцевому підприємцю - власниці вказаного магазину, в якій знаходились грошові кошти у розмірі 6 000 доларів США та 77 000 гривень, тим самим завдавши потерпілій значну матеріальну шкоду.

Завдяки злагодженій роботі місцевої прокуратури та відділу поліції, вже через декілька годин зловмисника було затримано при спробі втекти за межі Запорізької області. Зловмиснику повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Завдяки злагодженій роботі правоохоронців майно та гроші повернуті потерпілий в повному обсязі.

За вчинення вказаних кримінальних правопорушень передбачено покарання до восьми років.

За матеріалами прес-служби прокуртури Запорзької області