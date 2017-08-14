На Буковині касира "Ощадбанку" засуджено за привласнення чималих грошей

Заставнівський районний суд Чернівецької області підтримав позицію Кіцманської місцевої прокуратури та визнав винною виконувача обов’язків старшого контролера-касира операційного відділу філії – Чернівецького обласного управління АТ «Ощадбанк» у шахрайстві, підробленні документів, печаток, штампів та в несанкціонованих діях з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах.

Встановлено, що у 2016 році жінка, обіймаючи посаду контролера-касира у одному з відділень філії – Чернiвецького обласного управлiння АТ "Ощадбанк" в Заставнівському районі, маючи повний доступ до інформації по рахунках вкладників банків і самих рахунків, шляхом неодноразової підробки документів і підписів вкладників, заволоділа грошима більше 60 громадян.

Після виявленого кримінального правопорушення банк повернув вкладникам їхні кошти.

За скоєне суд засудив обвинувачену до 3 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади пов’язані з доступом до електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), автоматизованих систем чи комп’ютерних мереж та займатись діяльність у сфері фінансових послуг строком на два роки, а також оштрафував на шестисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян у дохід держави.

На підстав ст.75 КК України її звільнено від відбування основного покарання з випробуванням на три роки.

Також суд зобов’язав жінку сплатити ПАТ «Державний ощадний банк України», філії – Чернівецького обласного управління АТ «Ощадбанк» матеріальну шкоду в розмірі понад 130 тис. грн.

За матеріалами прес-служби прокуратури Чернівецької області