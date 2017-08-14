На Буковині касира "Ощадбанку" засуджено за привласнення чималих грошей
На Буковині касира "Ощадбанку" засуджено за привласнення чималих грошей
Заставнівський районний суд Чернівецької області підтримав позицію Кіцманської місцевої прокуратури та визнав винною виконувача обов’язків старшого контролера-касира операційного відділу філії – Чернівецького обласного управління АТ «Ощадбанк» у шахрайстві, підробленні документів, печаток, штампів та в несанкціонованих діях з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах.
Встановлено, що у 2016 році жінка, обіймаючи посаду контролера-касира у одному з відділень філії – Чернiвецького обласного управлiння АТ "Ощадбанк" в Заставнівському районі, маючи повний доступ до інформації по рахунках вкладників банків і самих рахунків, шляхом неодноразової підробки документів і підписів вкладників, заволоділа грошима більше 60 громадян.
Після виявленого кримінального правопорушення банк повернув вкладникам їхні кошти.
За скоєне суд засудив обвинувачену до 3 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади пов’язані з доступом до електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), автоматизованих систем чи комп’ютерних мереж та займатись діяльність у сфері фінансових послуг строком на два роки, а також оштрафував на шестисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян у дохід держави.
На підстав ст.75 КК України її звільнено від відбування основного покарання з випробуванням на три роки.
Також суд зобов’язав жінку сплатити ПАТ «Державний ощадний банк України», філії – Чернівецького обласного управління АТ «Ощадбанк» матеріальну шкоду в розмірі понад 130 тис. грн.
За матеріалами прес-служби прокуратури Чернівецької області