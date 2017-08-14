У Хмельницкому через потрійну ДТП поранені 4-ро дорослих та 4-ро дітей

Дорожньо-транспортна пригода сталась минулого уікенду о 23:15 годині по вулиці Проспект Миру біля телевежі міста Хмельницького.

37-річний водій автомобіля «Volkswagen Passat», який, за попередніми даними перебував у стані алкогольного сп’яніння, виїхав на смугу зустрічного руху та допустив бокове зіткнення з «BMW» під керуванням 34-річного місцевого жителя, після чого в’їхав у автомобіль таксі «Renault Laguna» під керуванням 21-річного хмельничанина.



Внаслідок ДТП водій автомобіля «Renault Laguna» отримав тілесні ушкодження у вигляді перелому лівої ноги та політравми. У важкому стані молодого чоловіка госпіталізували до Хмельницької обласної клінічної лікарні.

Також важкі травми отримали 6 його пасажирів, серед яких було 4 дітей: у трьох 4-річних дівчаток діагностували політравми, забої, в однієї із них — закриту черепно-мозкову травму та перелом стегна. У 6-річного хлопчика — політравма та поперечний перелом черепа. Усі діти були госпіталізовані в реанімацію.

Двоє дорослих, які були з дітьми, теж госпіталізовані до обласної лікарні. У 36-річного чоловіка діагностували забої, закриту черепно-мозкову травму та перелом носа. У його 34-річної дружини — травматичний пневматоракс та забої.



Водій автомобіля «Volkswagen Passat» теж перебуває у лікарні. В нього закрита черепно-мозкова травма, перелом надколінка правої ноги та забій грудної клітини.

За матеріалами ВК ГУНП у Хмельницькій області

