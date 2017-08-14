На Львівщині жахливо розбився автомобіль "ВАЗ", поранені четверо людей

На Львівщині жахливо розбився автомобіль "ВАЗ", поранені четверо людей

17:00 14.08.2017
На Львівщині жахливо розбився автомобіль "ВАЗ", поранені четверо людей

Дорожньо-транспортна пригода сталась у селі Соколівка, Пустомитівського району.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «ВАЗ 21013», 26-річний мешканець Пустомитівського району, не впорався з керуванням та з’їхав в кювет.

Внаслідок автопригоди тілесні ушкодження отримали водій та троє пасажирів. В реанімаційне відділення госпіталізовано 21-річного мешканця Пустомитівського району з діагнозом: «закрита черепно-мозкова травма, забій головного мозку з правобічною пірамідною недостатністю, алкогольне сп’яніння». 17-річного львів’янина з діагнозом «закрита черепно-мозкова травма, перелом нижньої щелепи із зміщенням, забійні садна обличчя та шиї, забій грудної клітки, садно грудної клітки та черевної стінки, алкогольне сп’яніння» скеровано в хірургічне відділення.

В одну з дитячих лікарень Львова скеровано 14-річну мешканку Пустомитівського району з діагнозом «забій грудної клітки, забій передньої черевної стінки».

Водія автомобіля госпіталізовано в травматологічне відділення з діагнозом: «закрита черепно-мозкова травма, забійні рани голови, правої половини обличчя та правої вушної раковини, алкогольне сп’яніння».

Правоохоронці встановлюють обставини ДТП.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області

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