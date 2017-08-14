На Вінниччині через власну необачність жахливо загинув чоловік

На Вінниччині через власну необачність жахливо загинув чоловік

13:22 14.08.2017
На Вінниччині через власну необачність жахливо загинув чоловік

14 серпня о 08:20 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що у с. Тартак Чечельницького району горить житловий будинок.

За вказаною адресою відразу було направлено відділення районного чергового караулу ДПРЧ-33.

Під час проведення розвідки рятувальники встановили, що загорання виникло в житловому будинку загальною площею 42 кв.м. Під час гасіння пожежі на підлозі в одній із кімнат будинку бійці ДСНС виявили тіло чоловіка без ознак життя, ним виявився 58-річний власник домогосподарства. Займання локалізовано о 08:39, а ліквідовано о 09:25. В результаті пожежі вогнем знищено домашні речі та меблі.

Ймовірна причина виникнення загорання – паління у ліжку власника домоволодіння.

На ліквідацію пожежі від ДСНС залучалось 5 чоловік особового складу та один спецавтомобіль.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Вінницькій області

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Богдан Глядик
Директор юридичної компанії ”АвтоЮрист”, адвокат
Хто і як нарешті має вирішити ситуацію з авто на іноземній реєстрації?
11.08.2017
Олександр Мусієнко
Керівник Центру військово-правових досліджень
Чи допоможе проект Стіна на сході України захиститися від Росії?
10.08.2017
Денис Ципін
Адвокат, голова Центру Конфліктології і Права
Янукович может не дожить до вердикта суда
10.08.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.