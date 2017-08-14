На Вінниччині через власну необачність жахливо загинув чоловік

14 серпня о 08:20 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що у с. Тартак Чечельницького району горить житловий будинок.

За вказаною адресою відразу було направлено відділення районного чергового караулу ДПРЧ-33.

Під час проведення розвідки рятувальники встановили, що загорання виникло в житловому будинку загальною площею 42 кв.м. Під час гасіння пожежі на підлозі в одній із кімнат будинку бійці ДСНС виявили тіло чоловіка без ознак життя, ним виявився 58-річний власник домогосподарства. Займання локалізовано о 08:39, а ліквідовано о 09:25. В результаті пожежі вогнем знищено домашні речі та меблі.

Ймовірна причина виникнення загорання – паління у ліжку власника домоволодіння.

На ліквідацію пожежі від ДСНС залучалось 5 чоловік особового складу та один спецавтомобіль.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Вінницькій області