На Херсонщині вітчим ледь не забив на смерть крихітну падчерку

Подія сталася в одному з сіл Великоолександрівського району Херсонської області. Жертвою знущань 26-річного вітчима стала дворічна дівчинка. В результаті "виховного процесу" дитина знаходиться в реанімації з діагнозом: забій та набряк головного мозку, численні гематоми по всьому тілу. Стан здоров’я дівчини вкрай тяжкий, вона у комі.

У поліцію звернулася 26-річна мати дівчинки, жителька Миколаївській області. Але останні два місці вона проживає у співмешканця у Великоолександрівському районі Херсонської області.



Жінка розповіла, що вранці повернулася з польових робіт додому до свого співмешканця, з яким залишила двох своїх малолітніх дітей. Дворічна дівчинка спала і мати не стала її турбувати. Коли через дві години донька не прокинулася, мати побачила на її тілі численні синці, дитина була без свідомості. Після цього жінка викликала "швидку".



Поліцейські теж прибули за місцем проживання родини і застали вдома чоловіка. Він пояснив, що діти вередували і він їх виховував за допомогою фізичного насилля. У старшого трирічного сина жінки теж були легкі тілесні ушкодження.



- Ми з’ясували, що мати дітей та її співмешканець характеризуються негативно, регулярно б’ють малюків. Крім того, чоловік перебуває на обліку у лікаря-психіатра, - повідомив начальник Великоолександрівського відділення поліції Головного управління Національної поліції в Херсонській області Вадим Ковальчук.



Наразі старшого хлопчика забрала до себе бабуся. У відношенні матері дітей відкрите кримінальне провадження за ст.166 Кримінального кодексу України "Злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування" (карається обмеженням волі на строк від двох до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк).



Чоловік затриманий в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання йому міри запобіжного заходу у вигляді арешту.

Призначена низка експертиз, в тому числі судово-психіатрична.

Відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.121 Кримінального кодексу України "Умисне тяжке тілесне ушкодження". Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.

За матеріалами ВК ГУНП у Херсонській області

