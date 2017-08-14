На Львівщині чоловік жахливо загинув під власною кінною підводою
На Львівщині чоловік жахливо загинув під власною кінною підводою
У Перемишлянське відділення поліції надійшла інформація від фельдшера лікарні про те, що в одному із сіл району травмований чоловік помер до приїзду карети швидкої медичної допомоги.
Як попередньо встановили правоохоронці, 38-річний місцевий мешканець возив підводою сіно.
З невідомих причин коні раптово зірвалися з місця.
Внаслідок цього чоловік впав під віз і отримав травми, несумісні з життям.
Тіло загиблого скероване на експертизу.
Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області