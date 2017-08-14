У Дніпрі чоловік втрутився у сімейну сварку і отримав за це кілька ударів ножем

О четвертій годині ранку до Новокодацького відділення поліції Дніпра надійшло повідомлення від жінки, про те що її чоловік порізав ножем знайомого.

Подія сталась у будинку подружжя по вул. Великій Діївській.



На місце події виїхали працівники слідчо-оперативної групи, яких зустріла жінка. Вона розповіла, що вночі її чоловік прийшов додому та почав ні з того ні з сього сварку. Чоловік дуже сильно кричав, ображав та навіть погрожував її побити. Жінка злякавшись вибігла у подвір’я та стала кликати про допомогу. Почувши лайку між подружжям, друг сім’ї, який живе по сусідству прибіг до них.

Приятель намагався вгамувати розлюченого чоловіка. Однак, чоловік на це ще більш розлютився. Схопивши зі столу кухонний ніж, він порізав тіло та голову захиснику. Коли чоловік пішов з дому, жінка викликала лікарів, які доставили потерпілого чоловіка до лікарні.

Медики надали чоловікові медичну допомогу та діагностували проникаюче колото-різане поранення грудної клітини, різану рану голови та лівого стегна.



Завдяки проведеним оперативно-розшуковим заходам працівники Новокодацького відділення поліції затримали чоловіка, який підозрюється у скоєнні злочину. Ним виявися раніше судимий за крадіжки місцевий житель 42-х років.

За матеріалами ВК ГУНП у Дніпропетровській області

