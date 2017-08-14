Двох переправників нелегальних мігрантів через кордон судитимуть на Львівщині

За процесуального керівництва прокуратури Львівської області завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України.

Нагадаємо, що в ніч з 17 на 18 червня 2017 року слідчими Головного Управління Національної поліції у Львівській області за оперативного супроводу працівників Державної прикордонної служби України затримано організатора незаконного переправлення осіб через державний кордон України та його пособника.

Так, вказані особи, сприяли незаконному переправленню до Республіки Польща трьох громадян Пакистану та однієї громадянки Туреччини.

Раніше, винним особам повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 332 КК України та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із альтернативою внесення застави у розмірі 64 тис грн, яку останні сплатили.

Обвинувальний акт стосовно зазначених осіб, скеровано на розгляд Жовківського районного суду Львівської області.

за вчинене зловмисникам загрожує до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

За матеріалами прес-служби прокуратури Львівської області