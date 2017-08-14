На Київщині водія підозрюють у серійних зґвалтуваннях та грабунках

На Київщині водія підозрюють у серійних зґвалтуваннях та грабунках

14:20 14.08.2017
На Київщині водія підозрюють у серійних зґвалтуваннях та грабунках

Києво-Святошинською місцевою прокуратурою повідомлено про підозру 39-річному чоловіку у вчинені кримінальних правопорушеннь, передбачених ч. 2 ст. 152 (згвалтування), ч. 2 ст. 153 (насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом), ч. 2 ст. 187 (розбій) КК України.

Установлено, що зловмисник на території Києво-Святошинського та Васильківського районів пропонував підвезти жінок, та в подальшому, проти їх волі, завозив до лісосмуги, де погрожуючи розправою гвалтував потерпілих, після чого забирав цінні речі.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі строком від 7 до 10 років із конфіскацією майна.

За клопотанням Васильківського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на два місяці.

Досудове розслідування триває.

За матеріалами прес-служби прокуратури Київської області 

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