У Мелітополі партульні затримали буяна, який вдарив поліцейського

У Мелітополі партульні затримали буяна, який вдарив поліцейського

20:00 14.08.2017
У Мелітополі партульні затримали буяна, який вдарив поліцейського

О 18:24 співробітники групи реагування Мелітопольського відділу поліції виїхали на виклик з приводу бійки до одного з приватних домоволодінь по вулиці Іллі Стамболі в Мелітополі.

На місці події правоохоронці встановили, що між місцевими мешканцями виник конфлікт та бійка. Під час опитування чоловіків, один з них повів себе неадекватно та вдарив старшого сержанту поліції кулаком в обличчя. Поліцейські відносно місцевого мешканця 1983 року народження застосували заходи фізичного впливу та наділи кайданки. Зловмисника затримали в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України та направили до Ізолятору тимчасового тримання.

Відкрито кримінальне провадження за ознаками ч.2 ст.345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до п'яти років, або позбавлення волі на той самий строк. Триває досудове розслідування.

За матеріалами ВК ГУНП у Запорізькій області

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