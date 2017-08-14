На Черкащині у чоловіка вилучили гранати та синтетичні наркотики

Гранати РГД-5 із запалами до них та метамфетамін чоловік зберігав за місцем свого проживання.

На даний час за фактом незаконного зберігання зброї відкрито кримінальне провадження за статтею 263 Кримінального кодексу України.

До правоохоронців надійшла оперативна інформація про те, що 32-річний житель одного із сіл району зберігає в себе бойові гранати.

Поліцейські взялись за відпрацювання даної інформації. Під час санкціонованого обшуку працівники поліції спільно з працівниками СБУ в домоволодінні підозрюваного виявили схованку з трьома гранатами РГД-5 із запалами до них, а також пакетики з метамфетаміном.

Появу та причину зберігання боєприпасів та наркотиків, чоловік пояснювати відмовився. Речові докази правоохоронці вилучили та направили на експертизу. Після проведення експертизи щодо наркотичних речовин буде вирішуватись питання про відкриття кримінального провадження.

За вказаним фактом Слідчим управлінням ГУНП в Черкаській області відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

За матеріалами ВК ГУНП у Черкаській області