Під час ДТП на Львівщині постраждала 15-річна дівчина
Під час ДТП на Львівщині постраждала 15-річна дівчина
Попередньо встановлено, що водій «ВАЗу» не надав переваги у русі, внаслідок чого зіткнувся з автомобілем «Фіат».
Дорожньо-транспортна пригода трапилася на об’їзній дорозі міста Городок.
Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «ВАЗ 21011», 20-річний мешканець Городоцького району, виїжджаючи на головну дорогу Львів – Шегині, не надав переваги в русі автомобілю «Фіат Фрімонт» під керуванням 59-річної жительки міста Черкаси, внаслідок чого транспортні засоби зіткнулися.
В результаті автопригоди пасажирка «ВАЗу», 15-річна мешканка одного з сіл Городоцького району, отримала тілесні ушкодження: «черепно-мозкова травма, забій головного мозку».
Правоохоронці встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області