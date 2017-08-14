Під час ДТП на Львівщині постраждала 15-річна дівчина

Попередньо встановлено, що водій «ВАЗу» не надав переваги у русі, внаслідок чого зіткнувся з автомобілем «Фіат».

Дорожньо-транспортна пригода трапилася на об’їзній дорозі міста Городок.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «ВАЗ 21011», 20-річний мешканець Городоцького району, виїжджаючи на головну дорогу Львів – Шегині, не надав переваги в русі автомобілю «Фіат Фрімонт» під керуванням 59-річної жительки міста Черкаси, внаслідок чого транспортні засоби зіткнулися.

В результаті автопригоди пасажирка «ВАЗу», 15-річна мешканка одного з сіл Городоцького району, отримала тілесні ушкодження: «черепно-мозкова травма, забій головного мозку».

Правоохоронці встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області