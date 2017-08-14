На Черкащині поліцейські вилучили наркотики у громадянки Росії

В ході проведення операції «Мігрант» на території Золотоніського району у громадянки Російської Федерації, працівники поліції виявили та вилучили канабіс.

Речові докази направлено на проведення експертиз.

До працівників Золотоніського відділу поліції надійшла інформація, що в одному із сіл громадянка Російської Федерації проживає на території України з порушенням терміну перебування.

Дана інформація знайшла своє підтвердження. Правоохоронці біля магазину одного із сіл помітили 36-річну місцеву мешканку. Під час спілкування з правоохоронцями, жінка повідомила, що має в кишені, в пачці з під цигарок згорток з коноплею. Нарковмісну рослину зірвала в полі біля села для власного вжитку.

Також, при перевірці паспортних даних жінки, виявилось, що вона є громадянкою Російської Федерації та проживає на території нашої держави з порушенням терміну перебування.

Згорток з наркотиком вилучено та направлено на експертизу.

За матеріалами ВК ГУНП у Черкаській області